Для борьбы с потенциальной «российской угрозой» в Европе Соединенные Штаты намерены разрабатывать оружие дальнего действия, пишет Maven Warrior.

Издание отмечает, что американские разработчики планируют сконцентрироваться на производстве ракет, гиперзвукового оружия и артиллерии дальнего действия. По словам министра армии США Марка Эспера, эти разработки имеют «приоритет номер один», передает РИА «Новости».

В статье говорится, что американские высокопоставленные армейские чиновники выражают опасения наращиванием российских сил в Европе. Сейчас США разрабатывают дальнемагистральное артиллерийское оружие, способное поражать цели на значительном расстоянии.

Согласно выводам Ассоциации сторонников контроля над вооружениями, мнение которой приводит Maven Warrior, ряд российских вооружений представляет опасность для США. В частности, упоминается оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка», способный поражать объекты на расстоянии около 185 километров. Также эксперты обращают внимание на потенциал российской баллистической ракеты средней дальности РС-26 Рубеж, способную преодолевать более 5,8 тыс. километров. Помимо этого, российские межконтинентальные баллистические ракеты, речь в частности идет о ракетном комплексе стратегического назначения «Тополь-М», могут достигать цели на расстоянии 11 тыс. километров.

Теперь в США разрабатываются высокоточные ракеты дальнего действия класса «земля – земля», выпуск которых запланирован на 2027 год. В статье говорится, что они могут стать необходимым средством борьбы с Россией, обладающей одними из самых передовых средств ПВО в мире.

Эспер отметил, что высокоточные ракеты дальнего действия потенциально могут использоваться для уничтожения воздушных сил противника

«При необходимости мы сможем подавить ПВО противника с помощью дальнобойной артиллерии, глубоко зайдя в тыл противника <…>. [Таким образом] мы сможем очистить путь для военно-воздушных сил», – заявил министр армии США.

Ранее эксперт американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт говорил, что Россия опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Вашингтону потребуется время, чтобы ликвидировать отставание.

Перед этим в Норвегии рассказали о новом качестве «российской угрозы». Там отметили, что Россия наращивает военный потенциал и становится способна «угрожать» Европе, не имея необходимости вступать на ее территорию.

На Западе регулярно запугивают граждан так называемой российской угрозой, однако заявления эти ничем не подкреплялись и использовались для наращивания военной мощи на восточном фланге Североатлантического альянса. В Кремле предостерегали Запад от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо. Москва подчеркивала, что руководство НАТО и ряда европейских стран раздувает миф о «российской угрозе».