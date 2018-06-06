Норвегия увидела новое качество угрозы со стороны России

Россия наращивает военный потенциал и становится способна «угрожать» Европе, не имея необходимости вступать на ее территорию, заявила глава правительства Норвегии Эрна Сульберг во время визита в Лондон.

Сульберг отметила, что Норвегия не видит непосредственной военной угрозы со стороны России, однако считает необходимым сочетать политику «сдерживания» с диалогом, продолжая двустороннее сотрудничество.

«В последние 10 лет Россия существенно модернизировала свой военный потенциал – это касается как ядерных, так и обычных вооружений», – приводит ее слова ТАСС.

По словам норвежского премьер-министра, растущая военная мощь России проявляется в «повышении мобильности, большей гибкости, дальности, точности и огневой мощи» российских вооружений.

«Россия становится способна угрожать Европе, не вступая на европейскую территорию», – заметила она.

Сульберг назвала основными вызовами для Запада «более решительную» внешнюю политику России, нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке, а также новые угрозы в сфере кибербезопасности.

Ранее Шведский институт тотальной обороны представил доклад, согласно которому в случае начала войны между Москвой и Североатлантическим альянсом на «завоевание» Эстонии, Латвии и Литвы у России уйдет по меньшей мере трое суток.