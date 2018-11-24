Космонавт предложил способ проверить высадку американцев на Луне

Космонавт Сергей Рязанский ответил на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о намерении проверить, были ли американцы на Луне.

«Если у людей есть сомнения, были или не были – у меня, например, нет сомнений, я точно знаю, что были – то почему бы не привести еще какие-то доказательства... Наверняка останутся следы, наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего», – сказал Рязанский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что российская лунная программа может стать промежуточным этапом к полету на Марс.

Ранее в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал проверить, были ли американцы на Луне.

Россия анонсировала новую лунную программу. Планируется, что первую высадку на Луну с 14-дневной миссией российские космонавты проведут после 2030 года.