Рогозин захотел проверить, были ли американцы на Луне

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.

Рогозин заявил, что «мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или не были», передает РИА «Новости».

Он добавил, что, по словам американской стороны, «они (...) были», но «мы проверим».

По словам главы Роскосмоса, ни одна страна мира в одиночку не сможет реализовать лунную программу в данный момент, потому он рассчитывает на сотрудничество США и России в освоении естественного спутника Земли.

Ранее Россия анонсировала новую лунную программу.