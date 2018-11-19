Названы сроки и длительность первой высадки российских космонавтов на Луну

Первую высадку на Луну с 14-дневной миссией российские космонавты проведут после 2030 года.

Согласно данным генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, в России создана концепция собственной окололунной станции. Ее постройку на орбите Луны РКК «Энергия» также предложила начать после 2030 года, передает РИА «Новости».

Микрин рассказал, что Россия сейчас разрабатывает специальные надувные модули объемом до 100 кубических метров для космических станций. По его словам, в 2022 году должно завершиться строительство российского сегмента на МКС.

Он добавил, что на корабле «Союз» в космос отправится первый антропоморфный робот из России.