Лондон потратит 11 млн. фунтов стерлингов (около 14 млн 122 тыс. долларов) на защиту Украины от «иностранной агрессии», следует из отчета фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности за 2018-2019 год, опубликованного правительством Британии.

В документе указывается, что Великобритания содействует подготовке личного состава ВСУ в оборонительном ключе, «не ведущем к эскалации конфликта, включая боевую подготовку пехоты и обучение в области тылового обеспечения и медицинской помощи», передает RT.

В реализации программы участвуют МИД Британии, департамент международного развития, министерство обороны, национальное криминальное агентство и государственное управление Великобритании по налогам и таможенным сборам.

Также в отчете говорится, что Лондон активизировал поддержку Киева после кризиса в 2014 году.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров считает, что за попытками помочь Киеву скрываются намерения Британии «ударить» по России.

Он добавил, что «Лондон ищет повод, чтобы вложить деньги в государство, где происходит хаос» Поводом является конфликт в Донбассе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром обороны Британии усиление санкций против России.