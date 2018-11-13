МИД: Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

Россия рассчитывает, что Соединенные Штаты не станут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Ермаков выразил надежду на то, что Вашингтон трезво подойдет к оценке ситуации в мире, и подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий. «Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет [министр иностранных дел] Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять [министр обороны] Сергей Шойгу», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявлял, что Соединенные Штаты в режиме «хайли лайкли» (highly likely – «крайне вероятно») подготовят список якобы нарушений со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Вашингтон не обладает реальными фактами.