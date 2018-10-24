В Москве составят рейтинг киосков с шаурмой

Активисты проекта «Безопасная столица» провели проверку торговых точек, где готовят шаурму, и составят рейтинг московских киосков с этим фастфудом, сообщил координатор проекта Антон Акишин.

«Мы разместим результаты проверок у нас на сайте, а также в социальных сетях, а, возможно, еще и попробуем связаться с координаторами приложений, допустим, «Шаурма Патруль» (мобильное приложение с отзывами о киосках с шаурмой), и эти данные им передадим», – сказал Акишин агентству городских новостей «Москва».

По его словам, авторы приложения сравнят полученные данные со своими и напишут, какая продукция является опасной для здоровья и жизни. «Таким образом мы сделаем рейтинг киосков, где готовят шаурму», – отметил Акишин.

Вместе с тем ранее сообщалось, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружены во всех проверенных Роспотребнадзором точках продажи шаурмы в Москве.