Во всех точках продажи шаурмы в Москве найдены нарушения

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований обнаружены во всех проверенных Роспотребнадзором точках продажи шаурмы в Москве.

Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеплановые проверки 251 объекта общественного питания по продаже шаурмы. Основанием стали обращения граждан, сообщивших об отравлениях, сообщили в Роспотребнадзоре.

Проверки проводились с лабораторными исследованиями сырья и готовой продукции. «Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – сообщили в ведомстве.

По данным проверяющих, «изготовление шаурмы и салатов осуществляется из мяса и овощей неизвестных производителей, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой пищевой продукции, при отсутствии маркировки, не соблюдается товарное соседство».

В торговых точках отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, отсутствует подводка воды и условия для соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук, повара работают без одноразовых перчаток. Также не соблюдаются требования к прохождению медосмотров, обязательной вакцинации, у персонала нет базовых знаний санитарной культуры.

Более половины из 316 отобранных образцов не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в них выделен патогенный золотистый стафилококк. В смывах с инвентаря и рук персонала обнаружены бактерии группы кишечной палочки и патогенный золотистый стафилококк.

По итогам проверок составлено 293 протокола об административном правонарушении, назначены штрафы на общую сумму почти 6 млн рублей. Деятельность деятельность 112 точек питания приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

В июле в Туве шаурмой отравились 137 человек, больше 60 человек госпитализировали.