Власти Финляндии забрали у россиянки ребенка

Пресс-служба финского правозащитника Йохана Бекмана утверждает, что власти Финляндии забрали у россиянки Лидии Павловской малолетнюю дочь, пока женщина находилась в России.

Павловская, согласно предоставленным Бекманом сведениям, – гражданка России, на протяжении последних 19 лет проживающая в финской Котке.

В бумагах, полученных россиянкой, было написано, что «процедура изъятия согласована с матерью», однако основания для решения не указывались, передает ТАСС.

На время отъезда Павловской в Россию она оставила дочь со своими родителями. Разрешения на изъятие она, по ее словам, не давала. Ребенка, утверждает пресс-служба, поместили в приемную семью.

У девочки нет российского гражданства.

Напомним, в ноябре прошлого года финские власти запретили россиянке встречаться с изъятой из семьи дочерью.