Албанская церковь раскритиковала Константинополь за украинскую автокефалию

Предстоятель Албанской православной церкви архиепископ Анастасий назвал реализацию Константинопольским патриархатом украинской автокефалии «хождением по минному полю» и заявил, что необходимо провести Всеправославный собор.

«Противоборствующие группировки сохранят свою индивидуальность и сплоченность, как это неоднократно случалось в разных поместных Церквах. В итоге вместо единства православных на Украине проступает опасность раскола единства мирового православия», – сказал Анастасий в своем послании Московскому и всея Руси Кириллу, передает РИА «Новости».

Архиепископ сказал, что раскол в мировом православии может стать «болезненным ударом по доверию к православию, чего всеми силами необходимо избежать».

Также Анастасий добавил, что необходимо сделать все, для того чтобы вернуться к собраниям предстоятелей и запланировать новый Великий Собор.

За проведение Всеправославного собора ранее высказывались патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, Собор Сербской православной церкви, несколько болгарских митрополитов и т.д.

Напомним, Синод Русской православной церкви заявил о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот решил предоставить украинским неканоническим церквям автокефалию.