Болгарские митрополиты оценили действия Константинополя на Украине

Болгарские митрополиты Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Йоан и Видинский Даниил заявили, что действия Константинопольской патриархии на Украине являются «опасными».

Текст заявления размещен на официальном сайте Болгарской патриархии, передает ТАСС.

По мнению митрополитов, складывающаяся ситуация «достаточно ясно говорит об опасности, которая угрожает единству Православной церкви от односторонних действий Константинопольской патриархии на Украине».

Отмечается, что вопросы о том, имеет ли Константинополь право действовать тем или иным образом, а также «должна ли Московская патриархия защищать свои права, не могут быть решены между двумя патриархиями и несут риск глобального раскола в мировом православии».

Соответственно, в Болгарии не могут принять, «что продолжение односторонних действий Константинопольской патриархии на Украине» является способом «разрешений существующего там церковного разделения».

Подчеркивается, что «Константинопольская патриархия не имеет права входить на чужую каноническую территорию и общаться с схизматиками (раскольниками) на Украине, пренебрегая единственной канонической иерархией» в этой стране.

Болгарские митрополиты предлагают рассмотреть спорные церковные вопросы на Украине на всеправославном соборе.

Ранее Синод Болгарской православной церкви (БПЦ), проходивший с 3 по 4 октября, принял решение передать вопрос о намерении Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украине на рассмотрение спецкомиссии, большинством голосов отклонив предложение митрополита Ловчанского Гавриила «о созыве всеправославного собора, который должен был бы решить этот вопрос».

Тем временем в Верховной раде уже объявили о получении Украиной автокефалии. Пресс-секретарь УПЦ архиепископ Евстратий Зоря заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Главный редактор издания Strana.ua Игорь Гужва предположил, что ложные сообщения о томосе распространили с целью отвлечь внимание от взрывов на военном складе в Черниговской области.