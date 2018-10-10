Патриарх всего Востока счел дискуссии по автокефалии неуместными

Православному миру нужны не дискуссии по автокефалии, а единство, следует провести Всеправославный собор, заявил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X.

Он прибыл в Белград, посещая «сестринскую Сербскую православную церковь», чтобы «совместно рассмотреть все то, что сейчас осложняет отношения между поместными православными церквями».

«Какая необходимость именно сейчас дискутировать по вопросам автономий или автокефалий, когда нам больше всего нужно полное и твердое единство всех православных христиан?» – приводит его слова РИА «Новости».

Иоанн X призвал провести Всеправославный собор, на котором и следует рассмотреть церковные «проблемы».

Напомним, РПЦ пообещала адекватно и жестко ответить на последние решения Константинопольского патриархата, который объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ) и отменил решение XVII века о переходе Киевской митрополии к Московскому патриархату.