Сербская церковь не признала украинскую автокефалию

Архиерейский Собор Сербской православной церкви заявил, что решение Константинопольского патриархата снять анафему с лидеров украинских раскольнических церквей Филарета Денисенко и Макария Малетича является «канонически необоснованным».

В специальном заявлении по церковному кризису на Украине Собор Сербской православной церкви заявил, что «Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать епископами двух лидеров раскольнических группировок на Украине», передает РИА «Новости».

Сербская церковь заявила, что считает это решение Константинопольского Синода «как не являющееся обязательным» к исполнению.

Также Собор Сербской церкви призвал Константинопольский патриархат и все поместные церкви обсудить вопросы предоставления автокефалии на Украине на Всеправославном соборе.

В октябре патриарх Сербский Ириней заявил, что Константинопольский патриархат не имеет права давать автокефалию раскольникам.

Между тем, Константинополь уже договорился с главами раскольнических церквей на Украине, что они не будут руководить единой автокефальной церковью в этой стране.