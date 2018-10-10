Сербский патриарх отказал Константинополю в праве давать автокефалию Украине

Константинопольский патриархат не имеет права давать автокефалию раскольникам, заявил патриарх Сербский Ириней.

Он подчеркнул, что церковь оказалась «в большом искушении», которое «постигло вселенского патриарха», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Сербской православной церкви «Храм».

Сербский патриарх заявил, что Константинополь не имеет права «признавать раскольническую церковь» и «давать ей автокефалию». Действия Константинополя могут оказаться «катастрофическими для церкви», сказал патриарх Ириней, добавив, что случай беспрецедентный.

Он верит, что «все церкви укажут» на недопустимость решений Константинополя, и «самого катастрофического церковного разделения» удастся избежать.

«Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения», – сказал патриарх Ириней.