Пизанская башня стала выпрямляться

Угол наклона «падающей» Пизанской башни стал меньше, сообщили эксперты наблюдательной группы.

Эксперты сообщили, что 57-метровая башня выпрямилась на четыре сантиметра за последние 20 лет, передает Би-би-си.

В 1990 году Пизанскую башню закрыли для посещения туристов впервые за 800 лет, опасаясь, что конструкция не выдержит.

К тому моменту верхняя часть башни уже отклонилась от вертикали на 4,5 метра. С 1993 по 2001 год конструкцию пытались стабилизировать – специалистам удалось уменьшить угол наклона на 45 сантиметров. Операция обошлась в 200 млн фунтов (225 млн евро).

При этом башня стоит под углом с начала ее возведения – строительство было начато в 1173 году. Слой песка и глины, на котором возведен всемирно известный памятник, мягче с южной стороны, поэтому к тому моменту, когда строители дошли до третьего этажа, земля просела.

В мае ученые разгадали тайну устойчивости Пизанской башни.