Пизанская башня стала выпрямляться

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22 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Как Трампу и Саудовской Аравии удалось обвалить цены на нефть

Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефтьФото: Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press
Причиной резкого падения цен на нефть могла быть сделка США с Саудовской Аравией. Американский президент Дональд Трамп сам провоцирует такие спекуляции. В благодарность за снижение цен на черное золото он даже готов простить саудитам жестокое убийство журналиста в Турции. Неужели дружба Саудовской Аравии с Россией больше ничего не стоит? Подробности...
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Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

Советские и афганские военные в 80-е годы XX векаФото: В. Суходольский/РИА Новости
Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу. Подробности...
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Зачем Росгвардии лазерные установки

Обычная машина Росгвардии, подобная этой, может быть оборудована новейшим оружиемФото: Георгий Зимарев/РИА Новости
В арсеналы Росгвардии поступят два автомобиля, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия (СКНВ). В некоторых медиа поспешили объявить, что цель новой закупки – наделить «силовиков» новым средством для разгона митингов. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, реальность проще: новинка имеет исключительно антитеррористическую направленность. Подробности...
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Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

Через несколько секунд президент США Кеннеди будет убитФото: Reuters
55 лет назад в Далласе, штат Техас, был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, один из самых противоречивых, удивительных и популярных политиков в истории этой страны. А его убийство стало главной Меккой конспирологов всех мастей. Каковы основные конспирологические версии этого преступления и почему они выглядят полной чушью? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...

Почему эксперты не сравнивают танки

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...
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Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
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    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Пизанская башня стала выпрямляться

          22 ноября 2018, 15:17

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Угол наклона «падающей» Пизанской башни стал меньше, сообщили эксперты наблюдательной группы.

          Эксперты сообщили, что 57-метровая башня выпрямилась на четыре сантиметра за последние 20 лет, передает Би-би-си.

          В 1990 году Пизанскую башню закрыли для посещения туристов впервые за 800 лет, опасаясь, что конструкция не выдержит.

          К тому моменту верхняя часть башни уже отклонилась от вертикали на 4,5 метра. С 1993 по 2001 год конструкцию пытались стабилизировать – специалистам удалось уменьшить угол наклона на 45 сантиметров. Операция обошлась в 200 млн фунтов (225 млн евро).

          При этом башня стоит под углом с начала ее возведения – строительство было начато в 1173 году. Слой песка и глины, на котором возведен всемирно известный памятник, мягче с южной стороны, поэтому к тому моменту, когда строители дошли до третьего этажа, земля просела.

          В мае ученые разгадали тайну устойчивости Пизанской башни.


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