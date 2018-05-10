Ученые разгадали тайну устойчивости Пизанской башни

Ученые Бристольского университета (Великобритания) выяснили, почему наклоненная на пять градусов Пизанская башня в Италии не падает, несмотря на нередкие землетрясения в этом регионе.

Отмечается, что 58-метровая башня сумела пережить по крайней мере четыре сильных землетрясения, которые происходили в регионе с 1280 года, сообщается на сайте университета.

После изучения имеющейся сейсмологической, геотехнической и структурной информации исследовательская группа пришла к выводу, что устойчивость башни может быть связана с явлением, известным как динамическое взаимодействие почвенной структуры (ДВПС).

Как отмечают исследователи, значительная высота и жесткость башни в сочетании с «мягкостью» почвенного фундамента обусловливают существенное изменение вибрационных характеристик конструкции таким образом, что башня не резонирует с землей во время землетрясением. Это стало ключевым моментом в устойчивости конструкции.

Как отметили ученые, по иронии судьбы, почва, которая привела к кривизне конструкции, помогла башне пережить землетрясния.

Результаты исследования будут официально объявлены на 16-й Европейской конференции по сейсмостойкой технике, которая состоится в июне в Греции.