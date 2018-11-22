В Крыму увидели признаки нового майдана на Украине

Украина неизбежно движется к коллапсу, который может привести к новому майдану, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов заявил, что главная проблема Украины – «это проблема власти». По его мнению, «все, что происходит в стране, уже не выдерживает никакой критики», и «те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «это может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине».

Кроме того, негативные события на Украине приведут к появлению множества людей, которые захотят покинуть страну.

Ранее недовольным отсутствием отопления киевлянам посоветовали идти на майдан. До этого жители украинской столицы перекрыли движение на улице Зоологической в центре города.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Киеву уготована печальная участь.