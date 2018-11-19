Недовольным отсутствием отопления киевлянам посоветовали идти на майдан

Пользователи социальных сетей отреагировали на решение киевлян перекрыть одну из улиц столицы Украины в рамках акции против отсутствия отопления.

В Сети протест киевлян вызвал много вопросов. Пользователи в комментариях отмечают непрактичность перекрытия дорог, поскольку это осложняет жизнь простым украинцам, а не чиновникам, из-за которых в стране возникли проблемы с отоплением, пишет «Экономика сегодня».

Более эффективным, полагают пользователи, стал бы протест у стен правительственных зданий, Рады – или новый Майдан.

«Надо было улицы перекрывать, когда улицы переименовывали, туда все бабки коммунальные и пошли, сейчас чего вы добьетесь? Водилы станут по другим улицам ездить и все! Снимайте колеса и на майдан, шины пожгите и погреетесь заодно», – написалаа одна из пользователей Facebook.

Кроме того, пользователи напоминают, что именно в Киеве, который теперь протестует из-за холода в домах, начался переворот 2014 года, кардинально усугубивший все проблемы Украины, в том числе коррупцию в коммунальной и газовой отраслях.

«Да ладно?!? Что, тепла нет? Нет, я, конечно, не смеюсь над украинцами и ситуация не смешная, но лично я говорил, что придет зима, и будут проблемы с отоплением, и что обещания их политиков – пустое место. Но нет же, находились ораторы «Украина це Европа»... ну как в Европе живется?», – написали в соцсети.

«Где еще такое может быть? Пять лет назад горланил с трибуны, что страну не узнаете через год. За пять лет угрохал столицу до неузнаваемости, дискредитировал себя, живет в другой стране и ничего, у него все хорошо – накакой отставки», – написал еще один пользователь, имея в виду президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, в понедельник утром жители украинской столицы перекрыли движение на улице Зоологической в центре Киева, их недовольно вызвано отсутствием отопления в домах.

Отметим, проблемы с отоплением продолжаются сразу в нескольких городах и регионах Украины, в том числе Кривом Роге и Херсоне. Тепла нет не только в домах, но и в социальных объектах. Одной из причин ситуации стала позиция Нафтогаза, отказывающегося подавать газ регионам-должникам, при том, что большая часть долгов «висит» не на гражданах, а на компаниях и муниципалитетах.