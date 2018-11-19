Украинцы перекрыли улицу в Киеве из-за отсутствия отопления

Жители украинской столицы в понедельник, 19 ноября, перекрыли движение на улице Зоологической в центре Киева, их недовольно вызвано отсутствием отопления в домах.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что местные встали на пешеходном переходе, перекрыли дорогу и не пропускают автомобили, заявляя о том, что в их домах нет тепла.

В частности, по словам одной из участниц акции протеста, в ее доме нет отопления уже на протяжении месяца. Она также подчеркнула, что нынешняя акция является предупредительной. Жители пообещали вновь выйти на улице и начать перекрывать дороги, если им не дадут отопления.

Телеканал уточняет, что на место событий уже прибыли сотрудники полиции.

Ранее жители Киева перекрывали центр города из-за проблем с отоплением. Глава правительства Украины Владимир Гройсман переложил ответственность за срыв отопительного сезона на местные власти.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию с отоплением на Украине, переросшую в коммунальную катастрофу.