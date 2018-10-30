Киеву уготована печальная участь

Киевляне признали героя евромайдана Виталия Кличко «провальным мэром». Действительно, дела у украинской столицы идут плохо, и с каждым годом она всё дальше отдаляется от вожделенной Европы по качеству жизни. Но в этом виноваты сами киевляне, позволив себе оторваться от реальности, в которой «матери городов русских» уготована весьма печальная участь.

«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда – это беда для города», – заявил ведущий украинского телеканала NewsOn, подводя итоги опроса киевлян об итогах деятельности их градоначальника. О том, что Виталий Кличко – «худший мэр в истории украинской столицы», теперь говорят охотно и много. Но насколько объективна такая оценка? Есть подозрение, что нет, не объективна. Во всяком случае, не до конца справедлива.

Следует подчеркнуть: из этих сомнений не следует, что дела у Киева идут хорошо. Наоборот, дела у Киева идут из рук вон плохо. К вечным проблемам украинской столицы – незаконная застройка и износ инфраструктуры – прибавились многие другие, как принципиально новые, так и подзабытые старые.

Например, город несколько месяцев – вплоть до последнего времени – сидел без горячей воды из-за огромных долгов коммунальщиков перед «Нафтогазом». Сидел бы и дальше, если бы не вмешалось правительство и не подкинуло гривен. Но речь идет о коммунальной катастрофе, которая грозит распространиться на всю страну, и ситуация в ряде городов сейчас гораздо хуже, чем в Киеве. «Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города», – заявил в связи с этим писатель Василий Шкляр.

Известный своим фирменным красноречием Кличко высказался о ситуации иначе: «Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают». И в итоге «вызвал огонь на себя», мол, «эта власть» не только морозит людей, но и глумится над ними.

Только вот Кличко в «этой власти» фигура отнюдь не ключевая, а киевляне сейчас получают то, к чему шли – и получить что-то принципиально иное не могли по определению.

В среде недовольных мэром нередко вспоминают, что на выборах городского главы 2015 года Кличко получил менее 300 тысяч голосов при более чем 2 миллионах избирателей. Однако сей факт не дает права утверждать, будто киевляне своего мэра не избирали. За полтора года до этого и через три месяца после победы евромайдана были проведены срочно-досрочные выборы, на которых Кличко получил 765 тысяч голосов. Мэр-боксер воцарился в городе после четкого «добро» со стороны горожан, в соответствии с логикой политического момента и в силу множества причин, начиная от прямой поддержки его кандидатуры со стороны Запада (Кличко долго жил в ФРГ и оброс полезными связями), заканчивая тем, что воспринимался в том числе как киевский политик и уже дважды участвовал в борьбе за пост градоначальника.

Киевляне проголосовали за Кличко как за кандидата евромайдана – одного из трех лидеров парламентской оппозиции, повалившей Януковича. Они избрали своим мэром человека, ничем не похожего на менеджера необходимой квалификации и добившегося успехов прежде всего в той профессии, представителей которых регулярно бьют по голове. Понятно, что с тех пор многие протрезвели. Не понятно, на что они рассчитывали изначально.

Однако жители столицы Украины могут утешать себя тем, что даже если бы на месте боксера-златоуста был управленец высокого уровня, для них самих это бы мало что изменило. С Киевом сейчас происходит ровно то, что и должно происходить, потому как от судьбы не уйдешь. Он приговорен к низкому качеству инфраструктуры, отставанию в развитии, регулярным ЧС и росту тарифов.

В прошлом году украинская столица заняла 131-е место из 140 в рейтинге качества городской жизни, составленном Economist Intelligence Unit, ухудшив свои результаты за пять лет на 21,4%, что стало своеобразном рекордом. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, почему так вышло и кто виноват. И виноват, прямо скажем, не Кличко, а тот курс, на который – во многом осознанно, но частично вынужденно – встала вся Украина.

Киевлянам даже повезло, что в эпоху, когда политические карьеры делались в основном на «помощи фронту» и за счет креатива на тему «чем бы еще насолить России», им достался мэр, хоть как-то погруженный в городскую специфику и имеющий своих людей на местах.

«У нас есть что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем, что делать», – заявил новоизбранный градоначальник, после чего отремонтировал какое-то количество дорог и немного обновил парк общественного транспорта, а на большее не хватило денег – и взять их было неоткуда.

Обрыв связей и битье горшков с Россией оставило Киев без крупного инвестора – поток идущих из «государства-агрессора» средств измельчал, хотя, к сожалению, не иссяк полностью. А западные инвестиции, которые должны были прийти взамен и всё облагородить, в достаточном количестве существовали только в фантазиях тех, кто полагал, будто западные инвестиции подчиняются командно-административной системе, либо же находятся в руках идиотов, готовых на разорение ради борща с пампушками. В реальности нет никакого смысла инвестировать в нестабильную, воюющую и нищающую страну в период её внутренней ломки – риск высок, прибыль сомнительна.

Правда, такой стране могут дать в долг под высокий процент – и дают! Сейчас эти кредиты (в первую очередь от МВФ) – непременное условие выживания украинской экономики. Причем новые берутся в основном для того, чтобы расплатиться по старым, и выскочить из этой порочной колеи нельзя, потому как убедительного экономического роста в стране нет и взяться ему неоткуда. В основном все ограничивается мечтаниями о всё тех же инвестициях и об «аграрной сверхдержаве», хотя на едином европейском рынке не знают, чем собственных фермеров занять, а сельское хозяйство было и остается отраслью с минимальной добавленной стоимостью.

Впрочем, каких-либо альтернатив таким мечтам не существует. У Украины нет мощностей, чтобы стать «сборочным цехом», нет потенциала, чтобы стать «мозговым центром», и нет стабильности, чтобы наращивать финансовый сектор. Она была, остается и еще очень надолго останется отсталой и коррумпированной страной, где части общества стравливают друг с другом по политическому, языковому, культурному, этническому и религиозному принципу.

России в качестве наиболее заинтересованного партнера и инвестора – в силу прежних экономических и культурных связей – тоже больше не будет. И перспективы Киева более-менее прозрачны.

Ввиду сокращения рабочих мест и падения уровня жизни в других регионах Украины (а многим из них последние годы пришлось гораздо хуже, чем Киеву) столица будет пухнуть. Туда будут перебираться жители периферии, постоянно увеличивая нагрузку на хлипкую инфраструктуру. Как это водится в бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки, она будет обрастать неказистым бизнесом людей, пытающихся как-то выжить, и в этом смысле начнет напоминать Москву 1990-х, но гораздо более бедную, где гнойники и пузыри ЖКХ регулярно лопаются то тут, то там.

На эту тему

И, кстати, о Москве. Те украинцы, кто иногда в нее приезжает и достаточно аполитичен для того, чтобы «лить воду на мельницу врага», подчас не скрывают зависти, говоря о местных изменениях городской среды. Это замечание не к тому, что российской столице несказанно повезло с мэром: москвичи-то знают, что не все из этих изменений к лучшему действительно были к лучшему и что не везде всё получилось с первого раза. Но Москва действительно сделала стремительный скачок к городам Западной Европы в плане развития городских пространств, и именно этого хотели для себя многие киевляне, когда устраивали у себя проевропейскую революцию, получив в итоге нечто противоположное – скачок в Африку, на что и указывает рейтинг Economist Intelligence Unit.

Секрет успеха банален: у Москвы деньги на скачок в сторону Европы были, а у Киева таких денег нет – и не будет. И если московские скандалы в основном крутятся вокруг завышенных ценников и смет, то для киевлян это в принципе невозможные цифры.

В каком-то смысле столичная урбанизация последних лет оформила крах либеральной идеи ельцинских реформаторов о том, что рынок всё разрулит, а бизнес всё благоустроит, сделав всем светло, чисто, удобно и красиво. Государственное разложение, коррупция и бандитский извод капитализма задали бизнесу совсем другие рамки – мелкому частнику было не до модного благоустройства, а крупный бизнес предпочитал благоустраивать пятачок вокруг себя, отгородившись от всех остальных тонированными стеклами и заборами. Пришедшие через двадцать лет собянинские реформы уже были антилиберальными по сути своей – государство не только выступало главным заказчиком и основным инвестором благоустройства, но и имело силовой ресурс для снесения самостроев и расчистки завалов. Не всем понравилось, но чисто, светло и красиво всё-таки стало (удобство – вопрос более спорный).

Киевский же курс развития, опирающийся на советы МВФ, заточен на суровую экономию (Кличко, следуя в этом русле, почти вдвое сократил объем городских долгов) и минимальное вмешательство в дела бизнеса – пусть цветет, где хочет, даже если пахнет неприятно. Когда мэр-боксер попытался навести хоть какую-то видимость порядка на городских рынках, его моментально обвинили в предательстве идеалов Майдана, работе на олигархию и ущемлении «маленького человека».

Ущемление маленького человека – это, конечно, нехорошо. Но тогда нужно попрощаться с надеждами на инфраструктурный рывок и «комфортную городскую среду», потому как у маленьких людей на это денег нет – им бы выжить. А дойдет ли их выживание до ситуации с киевским аналогом латиноамериканских фавел, покажет время. Шансы хорошие.

Резкий рост коммунальных тарифов в Киеве – еще одно прямое следствие требований МВФ, этим обеспечено предоставление кабальных кредитов, гарантирующих нищету следующему поколению украинцев. Уважаемые западные партнеры внимательно следят за тем, чтобы текущая политика гарантировала своевременное погашение займов и процентов по ним. В этом нет абсолютно ничего нового, это традиционные методы работы МВФ, ничто не предвещало других, так что видеть корень проблемы в мэре-боксере могут только недалекие люди.

Как говаривал сам Кличко: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Проще говоря, раньше нужно было думать, ведь, как резонно заметил все тот же мэр-златоуст, «мозги не только для того, чтобы шапку носить».

Следующие выборы киевского градоначальника пройдут в 2020-м, и Кличко уже заявил, что будет баллотироваться на новый срок. Но даже если киевляне прокатят «провального мэра» и выберут какого-то другого, ресурсов для постоянного поддержания устаревшей инфраструктуры, тем более для ее обновления «до европейского уровня», у него не будет. Столице самого бедного государства Европы неоткуда взять ни денег, ни управленцев – популистская игра с низкими зарплатами чиновников вымывает специалистов в другие страны, а политически запрограммированная нестабильность плодит «временщиков» и поощряет коррупцию.

Тем более у Украины сейчас специфические требования к кадрам – в основном по части языка, религии и отношения к УПА*. Поди беспринципного (в смысле довольно далекого от таких вещей) Кличко еще добрым словом вспомнят, потому как он, избранник Майдана, сам покусился на Майдан, снеся остатки лагеря. Палаточному табору и грядкам с редиской все-таки не место в историческом центре европейского города, что понял даже Кличко, и ему хватило воли поставить в этом точку.

Когда изберут настоящего националиста – верного борца с Московией, он грядки, наверное, вернет обратно как символ сопротивления и казацкого духа. Европейскому городу они, может, и не к лицу, но цивилизационный путь Украины пролегает в сторону незалежного дикого поля. Там редиска всегда в цене, а боксеров используют по назначению.