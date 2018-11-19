Украинский писатель: После Майдана вожди вели нас в Европу, а привели в Антарктиду

Политика Киева является большой аферой, в результате которой жители страны оказались в «холоде и голоде», заявил украинский писатель, член партии «Укроп» Василий Шкляр.

По его словам, из-за попыток Украины выполнить требования МВФ на граждан взвалили непомерные тарифы. «Наши нынешние вожди пять лет вели нас в Европу, а привели в Антарктиду, где замерзают города», – передает его слова РИА «Новости».

Шкляр добавил, что многочисленные эксперименты над украинским народом и «шоковая терапия» повергли его в «аморальное состояние».

Ранее он говорил, что Украине не нужен Крым, так как это «чужая территория».