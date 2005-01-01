На Украине заявили о ненужности Крыма

Украине не нужен Крым, это «чужая территория», заявил писатель и политический деятель Василий Шкляр.

Он отметил, что на полуострове много «природных» россиян, которые сейчас «в эйфории от того, что они живут в России». «Вот мы все говорим: «Да нет, там наши люди!» Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев», – сказал он в эфире Espreso.TV.

Шкляр призвал украинцев не «дурить» самих себя. Он уверен, что попытки отобрать Крым у России вызовут у жителей полуострова лишь ненависть. В то же время, заметил писатель, Украина «живет в условиях демократии» и не может «тоталитарными методами ставить их (крымчан – прим. ВЗГЛЯД) на место».

«И что с этим Крымом делать?» – задается вопросом Шкляр. Он заявил, что Крым никогда не был частью Украины, а украинцы, жившие в Крыму, всегда считали полуостров «чужбиной».

По его словам, Крым – это «серая территория, серая зона, которая тормозит наш (украинский) прогресс».

Накануне главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев также заявил, что Украина не может называть Крым своим, так как у нее не хватит денег на содержание полуострова.

Между тем Украина по-прежнему мечтает о каких-нибудь компенсациях за Крым. Так, ранее на этой неделе постпред президента Украины в так называемой АР Крым Борис Бабин заявил, что у России за рубежом есть немало активов, на которые Киев может обратить взыскание в рамках решения Арбитражного суда в Гааге.

Украинский и российский журналист, ранее работавший на радио «Эхо Москвы», Матвей Ганапольский, в свою очередь, говорил, что Крым вновь отойдет под контроль Киева и тогда власти Украины смогут пользоваться построенным Россией Крымским мостом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины нет правовых оснований на требование «контрибуций».