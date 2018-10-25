Украинцы оценили работу мэра Киева Кличко

Тысячи украинцев выразили недовольство работой мэра Киева Виталия Кличко – о провале политики главы города заявили 95% граждан.

Телеканал NewsOne в прямом эфире проводил опрос «Кличко как глава столицы – успешный или провальный?», передает РИА «Новости».

Во время прямого эфира в студию позвонили 7 тыс. 850 человек, 95% из которых выразили недовольство работой Кличко на посту градоначальника.

«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда – это беда для города», – заявил ведущий.

Кличко стал мэром Киева в 2014 году, новые выборы пройдут в 2020 году, глава города пообещал принять в них участие.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию с коммунальной инфраструктурой в Киеве и во всей стране, которая привела к массовым недовольствам осенью 2018 года. Не так давно Кличко подвергли критике за новое освещение в столичном городе.