В соцсетях раскритиковали Кличко за новое освещение в Киеве

Киевский градоначальник Виталий Кличко похвастался новым современным светодиодным освещением на улицах украинской столицы, но был раскритикован горожанами.

«Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры», – написал Кличко в Facebook.

Однако действия мэра не были радушно приняты всеми горожанами. В частности, некоторые из них выразили мнение, что в Киеве есть гораздо более важные проблемы, чем освещение улиц.

«Это все хорошо, но, может, стоит уделить внимание больницам? Условия там, как из фильмов ужасов. Жаль, что я не сфотографировала и не могу сюда загрузить», – пишет Елена Ангарская.

«LED это, конечно, круто и очень экономно… но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, чтобы привели в порядок люки, которые просели на дорогах, и подлатали ямы», – добавил Николай Спиридонов, передает РИА «Новости».

«Было бы неплохо сделать нормальную систему подачи отопления и горячей воды», – пожаловался еще один пользователь.

«Был мистер бойлер. Теперь мистер led. Открой сеть спортзалов и будешь мистер Рокки. Хоть по специальности поработаешь. А не как сейчас, «герой», – пишет Влад Киевский.

«Уже два месяца улица Чернобыльская по какой-то причине не освещается??? ЛЭД ламп не хватило или эта улица под эту программу не попадает???» – недоумевает Денис Реутский.

«Вот освещение действительно хорошее, жаль, фиаско с горячей водой вылезет большим боком», – иронизирует Богдан Шкурин.

В начале октября Кличко смеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева, посоветовав им подогреть холодную воду газом, которого «нам сейчас не дают».

В соцсетях же бурно отреагировали на прозвучавшие на Украине заявления о пользе отказа от централизованного снабжения населения горячей водой.