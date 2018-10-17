В соцсетях раскритиковали Кличко за новое освещение в Киеве

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Остался прежним

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          В соцсетях раскритиковали Кличко за новое освещение в Киеве

             25 октября 2018, 09:53
          Фото: Александр Щербак/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Киевский градоначальник Виталий Кличко похвастался новым современным светодиодным освещением на улицах украинской столицы, но был раскритикован горожанами.

          «Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры», – написал Кличко в Facebook.

          Однако действия мэра не были радушно приняты всеми горожанами. В частности, некоторые из них выразили мнение, что в Киеве есть гораздо более важные проблемы, чем освещение улиц.

          «Это все хорошо, но, может, стоит уделить внимание больницам? Условия там, как из фильмов ужасов. Жаль, что я не сфотографировала и не могу сюда загрузить», – пишет Елена Ангарская.

          «LED это, конечно, круто и очень экономно… но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, чтобы привели в порядок люки, которые просели на дорогах, и подлатали ямы», – добавил Николай Спиридонов, передает РИА «Новости».

          «Было бы неплохо сделать нормальную систему подачи отопления и горячей воды», – пожаловался еще один пользователь.

          «Был мистер бойлер. Теперь мистер led. Открой сеть спортзалов и будешь мистер Рокки. Хоть по специальности поработаешь. А не как сейчас, «герой», – пишет Влад Киевский.

          «Уже два месяца улица Чернобыльская по какой-то причине не освещается??? ЛЭД ламп не хватило или эта улица под эту программу не попадает???» – недоумевает Денис Реутский.

          «Вот освещение действительно хорошее, жаль, фиаско с горячей водой вылезет большим боком», – иронизирует Богдан Шкурин.

          В начале октября Кличко смеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева, посоветовав им подогреть холодную воду газом, которого «нам сейчас не дают».

          В соцсетях же бурно отреагировали на прозвучавшие на Украине заявления о пользе отказа от централизованного снабжения населения горячей водой.


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