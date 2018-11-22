Убийце чемпиона мира по кикбоксингу вынесли приговор

Суд в Якутске признал Владислава Степанова виновным в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, предпринимателя Иннокентия Макарова.

«Суд признал Владислава Степанова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили ТАСС в пресс-службе Якутского городского суда.

Соучастник Степанова приговорен к штрафу в размере 180 тыс. рублей. Кроме того, осужденные должны будут выплатить семье Макарова 2 млн рублей.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров пропал 5 ноября 2017 года. Его тело позднее было обнаружено в лесном массиве.

Следственным управлением СК было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».