Глава Пентагона захотел увидеть стремление России к соблюдению ДРСМД

Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выразил надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление «вернуться» к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Мэттиса, «просто неприемлема ситуация, когда две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить», передает ТАСС.

«Мы движемся к концу [действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]», – заявил глава Пентагона.

При этом он выразил мнение, что наилучшим вариантом будет ситуация, при которой Россия продемонстрирует, что «хочет вернуться к соблюдению» ДРСМД.

«Мы будем следить за любыми знаками.... Мы хотим, чтобы именно это и произошло», – добавил Мэттис.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин предупредил, что возможный выход США из ДРСМД не останется без ответа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, к чему может привести разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.