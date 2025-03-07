Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.6 комментариев
Кремль заявил о необходимости диалога России и США по вооружениям
Песков заявил, что диалог России и США по контролю за вооружениями необходим
Диалог между Россией и США по контролю над вооружениями необходим сточки зрения интересов двух стран и международной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул необходимость диалога между Россией и США по вопросам ядерного разоружения. Это заявление он сделал в ответ на инициативу американского президента США о начале переговоров с Москвой и Пекином по этому вопросу, передает ТАСС.
Песков отметил, что такой диалог важен не только для стратегической стабильности, но и для международной безопасности в целом.
Он подчеркнул, что вопрос контроля над ядерными арсеналами с Пекином еще не обсуждался, и позицию Китая по этому вопросу предстоит выяснить.
Ранее Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друг друга.