Кремль заявил о необходимости диалога России и США по вооружениям

Песков заявил, что диалог России и США по контролю за вооружениями необходим

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул необходимость диалога между Россией и США по вопросам ядерного разоружения. Это заявление он сделал в ответ на инициативу американского президента США о начале переговоров с Москвой и Пекином по этому вопросу, передает ТАСС.

Песков отметил, что такой диалог важен не только для стратегической стабильности, но и для международной безопасности в целом.

Он подчеркнул, что вопрос контроля над ядерными арсеналами с Пекином еще не обсуждался, и позицию Китая по этому вопросу предстоит выяснить.

Ранее Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друг друга.

