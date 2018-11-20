В МВД заявили о недопустимости политизации выборов главы Интерпола

МВД России считает недопустимой политизацию выборов президента Интерпола в связи с участием российского кандидата, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В МВД обратили внимание на развернутую в зарубежных СМИ кампанию, направленную на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола.

«В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом», – говорится в заявлении Волк, опубликованном на сайте МВД.

По ее словам, российский кандидат Александр Прокопчук имеет многолетний опыт работы в правоохранительной сфере и является действующим вице-президентом Интерпола от Европы. Это, отметила она, подтверждает высокую оценку его деятельности в международной организации.

«В случае избрания Прокопчук будет, как и прежде, осуществлять свою деятельность исключительно в интересах международного полицейского сообщества», – отметила она.

Ранеее во вторник сейм Литвы принял резолюцию, по которой страна может выйти из Интерпола в случае избрания на пост главы организации россиянина Александра Прокопчука. Ранее Украина также пригрозила покинуть Интерпол.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл вмешательством в выборный процесс письмо американских сенаторов, в котором они призвали выступить против кандидатуры Прокопчука.