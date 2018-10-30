Кремль обвинил американских сенаторов в грубом вмешательстве в дела Интерпола

Письмо американских сенаторов, в котором они призвали выступить против кандидатуры россиянина, претендующего на пост главы Интерпола, является грубым вмешательством в выборный процесс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот наглядное проявление», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, американские сенаторы в обращении к президенту США Дональду Трампу призвали главу государства помешать назначению россиянина Александра Прокопчука главой Интерпола.

Украина также воспротивилась избранию россиянина, пригрозив выйти из Интерпола. Кремль поддержал российского кандидата.

Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18–21 ноября. Прежний глава Интерпола Мэн Хунвэй исчез в конце сентября, впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.