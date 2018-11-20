Песков сказал, кто должен ответить ЕС по поводу Азовского моря

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал МИД вопрос о возможных мерах со стороны Евросоюза (ЕС) из-за ситуации в Азовском море, о которых накануне высказалась глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Давайте, все-таки, Федерике Могерини будет комментировать Министерство иностранных дел», – сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз намерен принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море.

До этого МИД Британии призвал Москву прекратить задерживать суда в Азовском море.

В Совфеде заявили, что Азовское море по определению не является сферой компетенции ЕС.

Отметим, что Россия усилила пограничный досмотр в Азовском море в ответ на «морской терроризм» Украины.