Пропавшего жениха дочери Скрипаля обвинили в работе на российские спецслужбы

Степан Викеев, встречавшийся с отравленной Юлией Скрипаль, может быть причастен к работе спецслужб, пишут британские СМИ.

Юлия жила в Москве вместе со своим молодым человеком Степаном Викеевым, сообщает The Mirror со ссылкой на ее знакомых.

После событий в Солсбери Викеев внезапно пропал, утверждает издание. По тем же данным, Викеев трудился в Институте современных проблем безопасности, который, по мнению издания, связан с ФСБ.

Знакомые Юлии Скрипаль рассказали, что Викеев с самого начала мог быть связан с российскими спецслужбами.

«Он теперь под защитой ФСБ в безопасном месте, где его никто не найдет. Или его мать, которая очень богата, устроила ему новую жизнь», – цитирует Mirror слова знакомых Юлии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила. что Москва ответила на все поставленные по делу Скрипалей Лондоном вопросы.