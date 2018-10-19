Захарова напомнила Британии об оставшихся без ответа вопросах по Скрипалям

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявления британского посла в России подчеркнула, что Москва ответила на все поставленные Лондоном вопросы по делу в Солсбери, а вот Британия так и не дала ответа на вопрос России.

Представитель МИД отреагировала на слова посла Великобритании в Москве Лори Бристоу, заявившего, что Лондон не будет предоставлять России данные о ходе расследования в Солсбери, пока российская сторона не ответит на поставленные ранее вопросы по этому делу.

«Дорогой Лори, не надо вводить в заблуждение нашу, вашу и мировую общественность. На вопросы британского премьер-министра российская сторона ответила сразу, и Вам об этом отлично известно», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также напомнила эти вопросы: «1) Признайтесь, что «это» сделали вы. 2) Признайтесь, что если «это» сделали не вы, то вы потеряли контроль над химическим оружием».

«При мне в особняке МИД Сергей Лавров ответил на эти «вопросы» однозначно, хотя и не так, как он умеет и в данном случае мог бы. Ответ зафиксирован десятками журналистов, присутствовавших на этой пресс-конференции», – добавила представитель МИД.

В то же время она напомнила, что «британская сторона не ответила ни на один вопрос, который ей задавали и дипломаты и общественность».

«Повторю вопрос на бис: так что же случилось в Солсбери?» – написала Захарова.

Ранее журналистка издания The Independent Мэри Джевски в своем материале сообщила, что в деле по отравлению Скрипалей почти все доказательства с британской стороны малосодержательны и «малоправдоподобны».

Вместе с тем, Россия заявила о работе британских лабораторий с «Новичком».