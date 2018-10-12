Британская журналистка нашла нестыковки в обвинениях против России по делу Скрипалей

Журналистка издания The Independent Мэри Джевски в своем материале сообщила, что в деле по отравлению Скрипалей почти все доказательства с британской стороны малосодержательны и «малоправдоподобны».

«Убийцы» из российской военной разведки попытались ликвидировать Скрипаля семь месяцев назад, пишет Джевски в статье, перевод которой публикует «ИноТВ».

«Единственный неопровержимый факт в этом утверждении – это место действия, Солсбери. Всё остальное носит умозрительный характер», – рассуждает Джевски.

Журналистка задается вопросом: как скромная организация Bellingcat смогла значительно увеличить свои бюджеты и приобрести серьезные трансатлантические связи?

Также ее удивило, что проверять представленные Bellingcat доказательства также строго, как и остальные, никто не собирается.

Джевски недоумевает, почему британские власти считают эту организацию более надежным источником, чем собственные спецслужбы.

Журналистка не понимает, почему российское ГРУ сначала выставляют «сборищем недотеп», а затем рассказывают, что это одна из лучших российских спецслужб, которую нужно бояться.

Ранее журналист Би-Би-Си Марк Урбан публиковал книгу «Дело Скрипаля», в которой рассуждал о том, почему отравленный экс-полковник не поехал в США.