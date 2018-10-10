Россия заявила о работе британских лабораторий с «Новичком»

Россия в очередной раз отвергает обвинения о применении вещества «Новичок» в британском Солсбери и настаивает, что работы с этим веществом велись и ведутся в Великобритании, заявил замминистра промышленности и торговли, глава российской делегации Георгий Каламанов на 89-й сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге.

«Голословно заявляется, что якобы Россия имеет мотивы и возможности для применения так называемого «Новичка» в Солсбери. Вместе с тем ни лаборатория ОЗХО, ни назначенная Техсекретариатом лаборатория для проведения оценки, ни лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страну происхождения отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери», – заявил Каламанов, передает РИА «Новости».

При этом он напомнил, что на Западе проводились исследования структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к так называемым «Новичкам». По его словам, «только в США выдано более 140 патентов, связанных с защитой от воздействия и даже боевым применением отравляющих веществ этого типа».

«И нет никакого сомнения в том, что в Великобритании работы с «Новичками» велись и ведутся в лаборатории министерства обороны в Портон-Дауне, находящейся в непосредственной близости от Солсбери и Эймсбери», – подчеркнул Каламанов.

Он подчеркнул, что Россия рассматривает инсинуации Лондона по российскому химоружию как прямое неуважение к Конвенции о запрещении химического оружия и странам – членам Организации по запрещению химического оружия. «Организация официально подтвердила, что в сентябре 2017 года в России под строгим международным контролем было завершено уничтожение всех национальных запасов химического оружия», – напомнил он.

Он также заявил, что Россия настоятельно призывает США, следуя примеру Москвы ликвидировать свои запасы химоружия раньше заявленного срока. Кроме того, он предупредил Вашингтон, что Россия будет разоблачать провокации США против Дамаска по химоружию.

Каламанов также заявил, что Москва решительно отвергает все обвинения в якобы имевшей место подготовке представителями России кибератаки против ОЗХО в апреле этого года, передает ТАСС.

Говоря о ситуации в ОЗХО, Каламанов заявил, что наделение Технического секретариата Организации функциями по установлению виновных в применении химического оружия углубит раскол в ОЗХО. «Июньское решение (о наделении ОЗХО функциями по установлению виновных в применении химоружия) противоречит положениям, самой сути и задачам Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)», – отметил он.

Кроме того, по его словам, у России вызывают вопросы предложения по увеличению бюджета ОЗХО на 4 млн евро.

«Эти средства планируется непосредственно или опосредованно израсходовать на цели политически мотивированной атрибуции. Вопрос – чем же на самом деле обусловлена такая спешка с представлением кадровых и бюджетно-финансовых «инноваций» Техсекретариата вопреки ранее принятым в ОЗХО решениям по оптимизации практической деятельности организации», – отметил Каламанов.