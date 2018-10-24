Песков с юмором отнесся к заявлению Коломойского о санкциях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с юмором отнесся к заявлению украинского предпринимателя Игоря Коломойского о том, что тот не попал в санкционный список России, поскольку документ согласовывался Кремлем.

«С юмором», – ответил Песков на вопрос, как он отнесся к версии Коломойского, передает РИА «Новости».

При этом Песков не стал объяснять, почему Коломойский не попал в этот список. «Указ, в соответствии с которым был составлен список, был подписан президентом, но непосредственно список формировался в правительстве», – пояснил он, рекомендовав обращаться за комментариями в кабинет министров.

Бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что перед введением санкций в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Москва якобы могла согласовать список с администрацией Петра Порошенко, подчеркнув, что президент Украины будто бы лично вычеркнул его имя из этого перечня.

В четверг премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В списке оказались 322 человека и 68 компаний.