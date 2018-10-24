Коломойский объяснил, почему не попал под российские санкции

Перед введением санкций в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Москва якобы могла согласовать список с администрацией Петра Порошенко, заявил бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, подчеркнув, что президент Украины будто бы лично вычеркнул его имя из этого перечня.

Коломойский считает, что Порошенко посодействовал тому, чтобы в отношении него не были введены санкции со стороны России, чтобы представить олигарха американским партнерам как «агента Кремля».

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова УНИАН.

По словам Коломойского, в «редакционную коллегию», якобы работавшую над составлением списка, входил лично Порошенко, а также первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, управляющий директор инвесткомпании ICU, связанной с Порошенко, Макар Пасенюк, замглавы фракции Блока Петра Порошенко в Верховной раде Игорь Кононенко, а лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук якобы «работал почтальоном».

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Коломойский напрямую не попал в санкционный список, однако в отношении компаний, близких к украинскому бизнесмену, введены ограничения.

В четверг премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В списке оказались 322 человека и 68 компаний.

В ответ на санкции, наложенные Россией, украинские правоохранители арестовали более 3 тыс. тонн продукции Алчевского меткомбината, которая перевозилась под флагом Либерии из российского порта в Бельгию.