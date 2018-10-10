Кого на Украине обрадует попадание под наши санкции

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 21:44  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

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За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
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Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
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          Кого на Украине обрадует попадание под наши санкции

          Москва решила наказать таких украинских политиков, как Арсен Аваков, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк   1 ноября 2018, 20:20
          Фото: Nazar Furyk/Zuma/ТАСС
          Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
          Maxym Marusenko/Zuma/Global Look Press
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков

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          Спустя четыре года после переворота на Украине и начала конфликта на ее юго-востоке Москва наконец ввела против Киева карательные меры. Санкции затронули десятки юридических и несколько сот физических лиц. Под удар попали воротилы крупного украинского бизнеса, а также часть политических лидеров. Почему же угодившей в наши черные списки Юлии Тимошенко следует теперь плясать от счастья?

          Глава российского правительства Дмитрий Медведев в четверг подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Санкции предусматривают замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод их капитала за пределы России.

          В список попали неожиданные лица

          Наши карательные меры коснутся главы МВД Украины Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, генпрокурора Украины Юрия Луценко и целого ряда других одиозных личностей, включая секретаря СНБО Александра Турчинова, главу СБУ Василия Грицака и радикалов вроде Дмитрия Яроша и Олега Ляшко.

          При этом забавно, что Москва ввела рестриктивные меры в отношении генерального директора телеканала «112 Украина», против которого намерена ввести санкции и Верховная Рада Украины за якобы «пророссийскую пропаганду». Кроме того, в списке оказалась украинская писательница Лариса Ницой, которая хоть и активно мелькает на ТВ с русофобскими призывами, однако ни политиком, ни олигархом, конечно, не считается.

          При этом в «списке Медведева» отсутствует командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев. Как утверждают украинские СМИ, родственники Наева до сих пор проживают в Крыму. Не попали под санкции министры украинского правительства, отвечающие за финансово-экономический блок. В частности, санкций избежали и сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман, как и глава МИДа Павел Климкин. 

          Есть в списке есть сын президента Порошенко Алексей, который, насколько известно, серьезными активами не владеет. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов объяснил газете ВЗГЛЯД, что именно Порошенко-младший работает с бизнесом отца.

          Удивляет отсутствие в списке одного из ключевых сподвижников президента Игоря Кононенко, который во фракции в Раде отвечает за сбор голосов в пользу важных для Порошенко законопроектов.

          Под санкции фактически вообще не попала бизнес-империя Порошенко, важнейшим активом в которой остается Roshen. Таким образом, интересы президента действительно не затронуты.

          Отсутствие Порошенко в санкционном списке объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

          «Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг»,

          – сказал он. В украинской блогосфере тем временем поднялись споры вокруг причин попадания в список одного из главных кандидатов на пост следующего президента Украины Юлии Тимошенко. Одни называют это «операцией прикрытия» для нее и возможностью давить на Порошенко с помощью риторики «Я враг Путина, а ты – нет». Другие считают такое решение российского Кабмина странным, ведь в случае победы Тимошенко на президентских выборах и желании приехать на переговоры в Москву с нее придется эти санкции снимать.

          Дмитрий Абзалов считает, что Тимошенко все это даже на руку. «Это сильный психологический ход, чтобы против нее не играли как против пророссийского кандидата. Это очень хорошая новость для Тимошенко. Она сможет сразу отбиться от пророссийской составляющей и спокойно продавливать свою тему, связанную с социально-экономическим развитием Украины», – отметил он.

          Под запрет угодили украинский спирт и бекон

          Наибольший интерес представляют карательные меры, введенные против украинских юридических лиц. Среди них не оказалось структур, которые «фундаментально важны» для Киева и от чьей работы сильно зависит уровень занятости. Но компаний в черном списке много.

          «Часть из них представляет сильных региональных игроков. Это производители котельного оборудования, предприятия химической промышленности. Эти сегменты крайне важны для украинской экономики. ВПК попал частично», – перечислил эксперт.

          Так, по линии химической промышленности пострадают наиболее крупные холдинги: «Азот», «Гликохим», «Днипроазот», Калушский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины, «Ривнеазот», «Сумыхимпром», «Химвектор» и «Химдивизион».

          Серьезно затронута и пищевая промышленность: «Агропром-технологии», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, «Зернопродукт МХП», «Комплекс Агромарс», Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов, мясная фабрика «Фаворит Плюс», «Украгробизнес», «Украинский бекон», «Укрспирт», агрохолдинг Kernel и многие другие.

          Абзалов считает, к примеру, удар по «Продовольственно-зерновой корпорации Украины» будет очень ощутимым, ведь этой компании нужно финансирование. Еще шесть лет назад она получила от Китая кредит в 1,5 млрд долларов, но украинцы пока поставили только четверть от объема запланированной продукции. В результате китайцы подали в лондонский суд иск с требованием вернуть кредит и каждый год проценты по кредиту растут. А в связи с попаданием в санкционный список России, полагает эксперт, предприятие наверняка начнет испытывать трудности с финансированием.

          Не менее чувствительными, по мнению Абзалова, будут санкции для «Укрспирта» – одного из крупнейших алкогольных гигантов, основным рынком сбыта для которого оставалась Россия. Выйти на европейский рынок, где «окопались поляки и финны, будет довольно сложно».

          В чуть меньшей степени санкции затронули металлургию. Серьезные игроки их избежали, и все же список довольно широк: Криворожский железорудный комбинат (КРЖК), Восточный горно-обогатительный комбинат, «Запорожкокс», Междуреченский горно-обогатительный комбинат, Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК), холдинг Ferrexpo, а также корпорация Toledo mining.

          Под санкции напрямую не попали и олигархи первой руки, а именно Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, особо известный своей поддержкой наиболее радикальных украинских националистов. С другой стороны, как уточняет «Интерфакс», санкции введены против близких к Коломойскому компаний, например уже упомянутой КРЖК, ПГОК и Марганецкого горно-обогатительного комбината.

          Абзалов прогнозирует, что болезненным будет также удар еще по одному предприятию, которое связывают с Коломойским, – «Днепразоту», который останавливался летом из-за нехватки энергоносителей. А с попаданием в списки найти альтернативных поставщиков газа будет еще сложней.

          Также в список внесена Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), в управление которой были переданы после разрыва арендных отношений с группой DF Дмитрия Фирташа, Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.). Санкции введены и отдельно в отношении этих двух филиалов – ВГМК и ИГОК – видимо, за то, что отказались поставлять титановое сырье в российский Крым для компании «Крымский Титан».

          Также в списке фармацевтические компании, банки, Харьковский тракторный завод, «Укргаз-энерго», холдинг EastOne Виктора Пинчука, зятя экс-президента Кучмы, производитель искусственных зубов «Стома» и другие.

          Болезненным будет и попадание в список концерна «Гео Альянс», который также принадлежит структурам того же Пинчука. «Эти активы были связаны с развитием сырьевой базы на Украине. Именно «Гео Альянс» в свое время пытался разрабатывать сланцевые месторождения», – подчеркнул Абзалов.

          Какими будут последствия для Украины?

          Украинский кабмин попросил себе целый месяц, чтобы рассчитать эффект от российских санкций. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов Сергея Верланова сообщает «Интерфакс»

          «Полагаю, санкции им усложнят жизнь. Непонятно только, почему четыре года мы ничего не делали, в то время как против наших бизнесменов и активов постоянно вводились санкции?

          Не считаю этот шаг своевременным, но считаю его правильным. Для кого-то это будет отрезанием последней возможности примириться с Россией, а для кого-то, кто не вошел в список, предупреждением», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

          «Конечно, реакция на Украине будет таковой, что попавшие под санкции назовут это дело почетным признанием их заслуг в их борьбе с Россией. Но на самом деле эти ограничения им ничего хорошего не принесут, и они это знают. А так-то будут что-то орать в патриотическом раже», – отметил Калашников.

          В то же время ударов, которые могли бы сказаться на благосостоянии рядовых украинцев, Москва избежала, считает Дмитрий Абзалов. По его словам, российский ответ несоизмерим с уже введенными санкциями Украины. С 2014 года Киев внес в черные списки более 1000 российских граждан и 750 компаний, поэтому в вопросе ответных мер «есть куда расти».

          «Ответ России – это попытка послать сигнал. Насколько Украина готова ломать свою экономику, понимая, что в ответ последует еще один очень серьезный удар?» – подытожил эксперт.


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