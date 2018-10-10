За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 00:30  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

Политики и общественники призывают усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия Фото: t.me/EV112/Global Look Press
После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах? Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...
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Плебс в Москве будет убран под землю

Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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          За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года

          По новому закону и отпускник в Крыму, и «отпускник» в Донбассе сядут вместе на три года в тюрьму   18 октября 2018, 23:00
          Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
          Текст: Мария Трубина,
          Юрий Зайнашев

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          Парламент Украины ввел для жителей «государства-агрессора» – России – уголовное наказание за незаконное пересечение своих границ. Теоретически доброволец в Донбассе и отдыхающий в Евпатории или Ялте оказываются «преступниками» в равной мере. Дойдет ли на самом деле до того, что украинские силовики будут сажать в тюрьму тех, кто съездил «на юга», а потом, на свою беду, оказался на Украине?

          Верховная рада в четверг приняла закон № 7017, предусматривающий уголовную ответственность для граждан России за незаконное пересечение границы страны. Закон угрожает трехлетним тюремным сроком не только гражданам «государства-агрессора», но и, можно сказать, их пособникам – «другим лицам», если они действуют «в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины».

          Как сообщила газета ВЗГЛЯД, за закон проголосовали 243 депутата при 226 необходимых.

          Караться будет любая попытка перейти границу вне КПП или же попытка пройти КПП без документов или по документам, содержащим «недостоверные сведения». За повторное нарушение закона, если оно еще и групповое, грозит срок до пяти лет, а если нарушитель нес при себе оружие – до восьми.

          Судя по тексту закона, в число «преступников» попадут теперь и добровольцы, которые едут воевать в Донбасс, и простые пенсионерки, которые едут летом отдыхать в Евпаторию и Ялту. И тех и других посадят как опасных преступников, только на разные сроки.

          «Под одну гребенку попадут любые категории. Это делается для того, чтобы в максимальной степени затруднить контакт между гражданами России и Украины,

          – уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Если даже это не будет иметь массовый характер, то три–четыре показательных посадки публичных людей станут барьером для огромного количества других российских граждан. Они и хотели бы поехать на Украину, но теперь уже воздержатся».

          Забавно, что новый закон подвергли разгромной критике в аппарате самой Верховной рады. В своем отзыве главное юридическое управление аппарата пришло к выводу о том, что закон, во-первых, просто лишний, во-вторых, нарушает права человека.

          Как пишет УНИАН, парламентские юристы попытались напомнить депутатам, что незаконный переход границы вообще-то и так уже карается – в Уголовном кодексе уже есть статья 332-2. Она, правда, предусматривает лишь административное наказание, в частности штрафы или арест до 15 суток.

          Единственным отличием новой статьи от старой, пишут юристы, «будет цель совершения такого деяния». Суть их отзыва сводится к следующему: на практике доказать, что россиянин пытается попасть на Украину именно с подрывными целями, почти невозможно – ну, разумеется, «без мер оперативно-разыскной деятельности». Юристы прямо называют законопроект «недопустимым», поскольку состав преступления описан в нем слишком абстрактно, что может служить причиной для его «произвольного толкования».

          Но ясно, что мнение юристов Верховная рада пропустила мимо ушей – документ принят, и теперь закон № 7017 должен подписать президент Петр Порошенко. 

          «Нынешний украинский лидер использует антироссийскую риторику в своей предвыборной кампании», – заметил по этому поводу в комментарии RT крымский политолог Иван Мезюхо. Президент не может похвастаться перед избирателями серьезными успехами в социально-экономическом развитии страны, поэтому он по-прежнему пользуется антироссийской риторикой, чтобы отвлекать собственное население от насущных проблем, добавил эксперт.

          Кстати, на прошлой неделе Порошенко издал указ о новой границе с Россией в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. По логике вещей, теперь россиян могут посадить и за пересечение той границы, которую Киев сам, уже без ведома россиян, виртуально нарисует в Азовском море.

          А Жарихин недоумевает, как украинские сыщики собираются вычислять российского пенсионера, который ездил в Крым.

          «Если только сам пенсионер при посещении Киева не будет бегать и на каждом углу кричать, что только что был в Крыму. Этот закон направлен на самом деле не против простого российского гражданина, который поехал отдохнуть в Крым, а потом поехал на Украину к родственникам, – сложно будет его прихватить. Он нацелен на политиков, политологов, чиновников, которые ездят в Крым по служебным делам, против адвокатов, актеров, певцов. Для публичных людей это действительно будет серьезной угрозой, они теперь остерегутся вообще ездить на Украину», – предположил политолог.

          Если же представить себе ситуацию, при которой немецкий или итальянский депутат, который ранее приезжал в Крым, публично об этом рассказывал и затем все же решил посетить Украину, то эксперты уверены: западных политиков киевские силовики все же не решатся арестовать, их в лучшем случае депортируют на родину.

          «Законодательство Украины используется избирательно. Наиболее жестко эта новая статья УК будет использоваться к россиянам. А на аналогичные действия граждан западноевропейских стран, думаю, они будут смотреть сквозь пальцы», – предположил Жарихин.

          Не грозит новый закон и самим украинцам, так как с формальной точки зрения Киева, приезжая с Украины в Крым, гражданин не покидает украинской территории, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

          В Крыму, отметим, не опасаются, что украинское законодательное «творчество» как-то отпугнет отдыхающих и тем более сорвет сезон 2019 года. «Действенность этого закона вызывает большие сомнения, просто пальцем погрозили, не более того. Это не окажет абсолютно никакого влияния на поездки в Крым наших граждан, – пояснил сенатор Цеков. – Никто не обращает внимания на то, что принимают в Киеве в отношении россиян, посещающих полуостров. Что касается граждан Украины, то они ездили к нам спокойно и продолжат ездить по многим причинам – у них есть имущество в Крыму, родственники и т. д.». 


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