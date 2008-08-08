Украина начала охоту на крымских выпускников

Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить?

Общественная палата Крыма в четверг призвала жителей полуострова не направлять своих детей на учебу в украинские вузы и вообще как можно реже ездить на Украину.

«На протяжении нескольких месяцев фейковое представительство президента Украины в АРК распространяло информацию о якобы успешной реализации образовательной программы «Крым – Украина». Приглашало выпускников крымских школ поступать в вузы Украины на льготных условиях», – пишет в своем заявлении мониторинговая группа Общественной палаты (ОП) Крыма.

«Вместе с тем истинные цели украинского руководства отличаются от лозунгов на рекламных буклетах. Об этом свидетельствует заявление председателя Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, который на встрече с первокурсниками открыто назвал их будущими агентами влияния», – возмущается палата.

Действительно, как сообщил ресурс Херсон-daily, в начале недели на встрече с первокурсниками местных вузов губернатор соседней Херсонской области Алексей Гордеев признался:

«Каждый ребенок из Крыма, который получает образование на Херсонщине и вернется на полуостров, – это наш агент влияния по возврату оккупированной территории Украины».

Есть ли сведения о том, сколько же молодых крымчан решили учиться на Украине? Точные данные о поступивших этим летом ожидаются только в начале сентября, однако около тысячи человек уже сейчас учится. «Это только те, кто разбросан по различным университетам Украины, – сообщил газете ВЗГЛЯД первый заместитель главы комитета Верховной рады по науке и образованию, проректор Херсонского госуниверситета Александр Спиваковский. – Есть у нас еще университет имени Вернадского, который переехал из Симферополя. Там тоже много крымчан учится».

Имеется в виду Таврический национальный университет имени Вернадского. В 2014 году вуз разделился. Часть осталась в Симферополе и вошла в состав Крымского федерального университета имени Вернадского. Другая часть переместилась в Киев. Всего в ТНУ имени Вернадского в Киеве обучается 2000 студентов, но какова там доля крымчан, депутат не знает.

Из упомянутой тысячи студентов примерно 200 крымчан в прошлом году поступило в вузы Херсонской области, сообщил Спиваковский и добавил: «В этом году я не думаю, что будет меньше». Например, в его университете учатся молодые люди из Феодосии, Джанкоя, Симферополя, Ялты. В отличие от ректора, губернатор Гордеев настроен оптимистичнее. На встрече с выпускниками он выразил уверенность в том, что «более 300 детей из Крыма будут учиться именно в Херсонской области».

Внимание украинских властей к теме образования крымчан неслучайно. В России с прошлого года отменили квоты для выпускников крымских школ – считается, что полуостров стал обычным регионом страны и больше не нуждается в поблажках. Осталась только одна: они могут выбирать, сдавать ли им ЕГЭ или выпускной экзамен. Дело в том, что у крымских школьников, учившихся до 2014 года по другой программе, могут быть проблемы с ЕГЭ.

К отмене льгот в России старательно подготовился Киев, проявив при этом не только ловкость, но и изрядное лицемерие. В ряде вузов зеркальным образом были, наоборот, введены квоты для юных крымчан, при некоторых вузах открылись центры «Крым – Украина». В них совершенно официально принимают документы, которые вообще-то Киев обещал никогда не признавать – это выданные в Крыму российские паспорта и школьные аттестаты. Иначе говоря, таким образом украинское государство признает легитимность присутствия российского государства в Крыму.

На Украине крымчанам предоставили и зеркальную нашей льготу – абитуриенты могут выбирать, сдавать ли украинский аналог российского ЕГЭ или вступительные экзамены по старым правилам.

Минобразования Украины сообщало, что в прошлом году в центры «Крым – Украина» обратились порядка тысячи крымчан. Но лишь каждый пятый поступил в тот или иной украинский вуз. В Таврический университет имени Вернадского подали документы 118 абитуриентов из Крыма, на первый курс зачислили 67.

На втором месте по популярности среди крымских выпускников, обратившихся в центры, оказался Киевский национальный экономический университет им. Гетмана. Туда обратились 82 абитуриента, зачислен 31 человек.

«Украинские чиновники не могут сдержать свои эмоции. И на их голове, что называется, шапка горит», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, комментируя заявление херсонского губернатора.

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По словам Иоффе, конкретными фактами, когда из крымских выпускников украинских вузов делают каких-то «агентов влияния», в мониторинговой группе Общественной палаты не располагают. Однако группа обещает отслеживать любые попытки «насильственной вербовки украинской стороной жителей Крыма и информировать международные инстанции о противоправных действиях киевского режима».

По мнению Иоффе, даже если юные крымчане и не подвергнутся попыткам вербовки, им придется столкнуться на материке с дискриминацией, которая, кстати, была и до 2014 года.

«А сейчас есть масса примеров, когда люди с крымской регистрацией не могут на Украине устроиться на работу, открыть счет в банке», – говорит он.

«Мы обращаемся не только к родителям, чтобы они своих детей туда не посылали, но и к обычным крымчанам, чтобы они до поры до времени – а мы уверены, что это время придет – отказались от поездок на Украину, – призывает Иоффе. – За исключением, разумеется, крайних случаев: если родственник на Украине, скажем, заболел».

Всего же, по данным министерства образования Крыма, одиннадцать классов в прошлом году окончили порядка 11 тыс. выпускников. В этом году будет несколько меньше – 9 тысяч 902 выпускника, сообщила крымский министр образования Наталья Гончарова. По ее словам, примерно 20% выпускников школ предпочли российские вузы за пределами полуострова.

Тем временем открытие моста через Керченский пролив привело к росту популярности оставшегося в Симферополе «другого» университета имени Вернадского. В этом году он поставил рекорд по количеству абитуриентов из других российских провинций, рассказал «Крыминформу» и. о. ректора Андрей Фалалеев. По его словам, в университете учится много иностранцев, в том числе 800 человек с Украины. Кстати, в это число не входят абитуриенты из ДНР и ЛНР: таких около 80 человек.