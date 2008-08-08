США выбрали следующего президента Украины

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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:12  |  vz.ru
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Эксперты оценили пенсионные предложения Путина

Президент существенно смягчил пенсионную реформу, не пожалев дополнительных вложений Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Правительство и специалисты уже подсчитывают, в какую сумму обойдутся бюджету те изменения в пенсионной системе, о которых сказал Владимир Путин. В чем суть предложенных корректировок и как они скажутся и на государственных финансах, и на перспективах пенсионеров? Подробности...
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Почему Идлиб стал точкой столкновения политики России и США

Идлиб остается последним рубежом сирийского конфликта, и Дамаск близок к победе как никогдаФото: Khalil Ashawi/Reuters
«Если мы посмотрим на действия России за последние три года с момента начала спецоперации в Сирии, то можно снять шляпу перед целеустремленностью и продуманностью всех этих действий», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Он пояснил, почему США так настойчиво пытаются повлиять на завершающую стадию затяжного конфликта. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется как есть. Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело все же не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...

Не боялся ни санкций, ни обстрелов

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Стивена Кинга в «Бесплодных землях» есть очень подробное описание того, как рушится один из лучей, на которых держится мир. Вот Кобзон и был одним из этих лучей. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

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        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          США выбрали следующего президента Украины

          На прошлой неделе Тимошенко встретилась в Киеве с советником президента США Джоном Болтоном   30 августа 2018, 21:45
          Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko
          Текст: Петр Акопов

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          Борьба за власть на Украине вступает в острую фазу – до президентских выборов осталось семь месяцев. В четверг Юлия Тимошенко объявила не только о своем выдвижении в президенты (в чем и так никто не сомневался), но и том, что не будет ни с кем блокироваться. Сможет ли политик с самым большим рейтингом на Украине выиграть выборы – или власть снова ускользнет из ее рук? И что с этого России?

          Для Юлии Тимошенко выборы 31 марта 2019 года станут уже третьими в ее карьере. Дважды она уже проигрывала в борьбе за власть. Причем оба раза приходила второй – но если в 2010-м получила 25 процентов в первом туре и 45 во втором (уступив всего три процента Януковичу), то в 2014-м набрала всего 13 процентов, уступив победителю Порошенко более 40. Сейчас у Тимошенко будет третья попытка, и пока ее шансы представляются предпочтительными.

          Дело не только в высоком рейтинге (по всем опросам она лидирует с 17–23 процентами, что для раздробленного украинского политического поля достаточно много). На стороне бывшего премьер-министра и поддержка части украинского олигархата, и, что еще более важно, симпатии США.

          Действующий президент Порошенко крайне непопулярен – за него готовы голосовать как минимум вдвое меньше избирателей, чем за Тимошенко. Конечно, действующая власть имеет различные механизмы влияния на выборы, и Порошенко всеми ими воспользуется. Но сейчас между ним и Тимошенко расположились три кандидата – Анатолий Гриценко, Юрий Бойко и Олег Ляшко. Их рейтинги от 10 до 14 процентов, и теоретически Порошенко может обойти кого-то из них и даже попытаться прорваться во второй тур. Чтобы столкнуться там с Тимошенко – и проиграть.

          Почему проиграть, если в 2014-м Порошенко получил в четыре раза больше голосов, чем «женщина с косой»?

          Потому что тогда Порошенко воспринимался как человек из центра политического спектра, не слишком связанный с прошлым – а у Тимошенко, только что вышедшей из тюрьмы, был очень высокий антирейтинг. Сейчас же, после трех с лишним лет правления, Порошенко стал обладателем такой же большой народной нелюбви, утратив все свои преимущества перед Тимошенко.

          А учитывая традицию украинских выборов, на которых после 1999 года не удавалось переизбраться ни одному президенту (в тот год Кучма стал единственным главой незалежной, у которого это получилось), не видно никаких шансов на переизбрание Порошенко.

          Олигарх, ставший президентом, не только нажил себе массу врагов среди своих же собратьев-олигархов, но и стал крайне непопулярным в народе. Таким образом, единственный шанс Порошенко на переизбрание состоит в том, чтобы убедить население, что только его хочет Запад и без него Украина потеряет европейскую и американскую поддержку. Но это и близко не так – США, и уж тем более Европе, абсолютно безразличен Порошенко как таковой.

          Вашингтону важно, чтобы в Киеве сохранялась прозападная ориентация – а кто именно ее обеспечит, дело десятое. Конечно, Порошенко «проверенный товарищ» – но если его рейтинг на нуле, он не сможет обеспечить минимальную управляемость Украиной. То есть становится опасен для Запада. А Западу более выгоден новый президент, который хотя бы на первые годы получит некоторый кредит доверия со стороны населения. И если Запад увидит, что Порошенко может переизбраться только ценой нагнетания напряженности в и так гнилой украинской политической системе, то от него не просто отвернутся – его еще и подтолкнут.

          А учитывая, что даже прорваться во второй тур Порошенко может только с огромными нарушениями, для тех же США нет никакого смысла обострять и так тяжелую ситуацию на Украине ради личного будущего нынешнего президента. Их в той или иной степени устраивают все основные претенденты, и предпочтение будет отдаваться тому, кто обеспечит минимальные потрясения.

          Украина все равно управляется олигархатом в союзе с насквозь коррумпированным политическим классом – в котором сейчас никто не рискует даже заикаться о нормализации отношений с Россией. Победа Тимошенко и ее кланов (а заодно и стоящего за ней Коломойского) приведет, конечно, к определенному перераспределению средств и сил внутри украинской элиты, но не изменит курса на атлантизацию Украины.

          При этом во внутриполитической борьбе и Порошенко, и Тимошенко, естественно, обзывают друг друга «русскими агентами» – но это просто правила игры. Причем то же самое они говорят и для своего внешнего избирателя – США. Тимошенко пытаются представить как недостаточно жесткого по отношению к России кандидата. Американцам постоянно напоминают, как, будучи премьер-министром, Тимошенко подписала газовый контракт с Путиным, а во время войны 2008 года не поддержала Грузию.

          Понятно, что в США есть двойственное отношение к Тимошенко – но, учитывая украинские реалии, выбирать особенно не из чего. Тимошенко – реальный политический тяжеловес. Ей есть что рассказать американцам про нынешнего украинского президента – впрочем, администрация Порошенко в 2016 году успела даже публично выступить против бывшего тогда кандидатом в президенты Трампа.

          Поэтому когда на днях в Киеве советник Трампа Джон Болтон после встречи с Порошенко побеседовал с Тимошенко, это не было простой формальностью или любопытством.

          Вашингтону Украина нужна для торга с Россией – США не собираются просто так отдавать ее Москве, но готовы пойти на определенный торг и то, что им кажется уступками. Например, на приход к власти кандидата, который будет более приемлем для России. И если Москва даже полунамеком даст понять, что Тимошенко как раз такова, Вашингтон «полюбит» ее еще больше. Пускай будет Тимошенко – с ней Путин хотя бы разговаривать будет, а Москве мы это подадим как наш, американский шаг навстречу российским интересам.

          Понятно, что для России важны не персоналии, а перелом в настроениях украинского общества, смена украинской постмайданной элиты. Тимошенко сменит Порошенко в силу внутриукраинских реалий и борьбы за власть в рамках одной постмайданной элиты. Но будет смешно, если ее приходу к власти поспособствует желание США смягчить напряжение в разногласиях с Россией по Украине.


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