Тимошенко объявила о выдвижении на пост президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

«Мы пойдем единой командой – партией «Батькивщина» – и, безусловно, я буду баллотироваться», – говорится в заявлении на сайте Тимошенко.

В сообщении говорится, что партия Тимошенко не станет объединяться с другими политическими силами и других кандидатов на президентских выборах поддерживать не станет.

Руководитель партии отметила, что не намерена ни с кем объединяться, чтобы «не брать ответственность за других политиков».

Ранее в четверг был опубликован рейтинг самых влиятельных людей Украины. Тимошенко вошла в пятерку, а возглавил рейтинг нынешний украинский президент Петр Порошенко.