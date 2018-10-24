Израиль отказался от самостоятельных атак по Сирии из-за С-300

Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сири после инцидента со сбитым российским военным самолетом Ил-20.

В Израиле неоднократного заявляли, что продолжат бомбардировки Сирии, несмотря на поставку Дамаску российских ЗРК С-300. Однако с момента трагедии с Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных атаках, передает РИА «Новости» со ссылкой на Contra Magazine.

При этом издание считает маловероятным, что атаки продолжаются, но о них перестали писать и снимать репортажи.

Между тем, ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленный израильский источник все же сообщали, что после инцидента со сбитым по ошибке российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии, но только после согласования с Россией.

Напомним, в инциденте с российским Ил-20, сбитым сирийской ракетой из-за действий израильского летчика, погибли 15 военных. В тот день Израиль атаковал объекты в Сирии, предупредив Россию за минуты до ударов. В результате ракета ПВО Сирии по ошибке ударила по Ил-20 – в Москве заявили, что израильские самолеты прикрылись российским.

В ответ Россия поставила в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, поставки завершились 1 октября.