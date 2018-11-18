Макрон: Европа не должна быть игрушкой в руках крупных держав

Некоторые крупные державы угрожают Евросоюзу и тандему Франции и Германии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Европа и входящий в нее франко-германский тандем обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос, и поэтому должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно для этого Европа должна быть более сильной и более уверенной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав», – передает его слова ТАСС.

Он призвал Европу отнестись к своей обороне и безопасности с большей ответственностью и не соглашаться на вторые роли в мире.

По словам Макрона, «слишком много держав стремятся сегодня вытеснить нас из игры, вмешиваясь в наши общественные дебаты, наши открытые демократии, сея раздор». «Подлинная сила» Европы, подчеркнул французский лидер, заключается в единстве.

«Но оно отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия», – добавил президент Франции.

В начале ноября Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Президент США Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв, однако в Германии согласились с необходимостью создания таких сил.

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