В Германии объяснили необходимость единой армии Евросоюза

Единая армия ЕС нужна для отстаивания европейских интересов в случае кризисов, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

«Армия европейцев нуждается не только в совместно тренирующихся военнослужащих и хорошем оснащении, но и в политической воле к решительному отстаиванию европейских интересов, если возникнет какой-либо кризис», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что Европе нужно организовать и модернизировать «структуры принятия решений», чтобы быстро действовать при участии «в военных антикризисных операциях».

Фон дер Ляйен добавила, что не считает единую европейскую армию конкурентом силам НАТО.

«НАТО всегда будет оставаться для всех европейцев первым адресатом в вопросах обороны», – заявила она.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы, чтобы противостоять «российской угрозе». Президент США Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв.

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