Власти Аргентины объявили трехдневный траур в память о погибшей подлодке

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный национальный траур в память о погибшей подлодке «Сан-Хуан», переставшей выходить на связь в ноябре прошлого года.

Президент Аргентины поблагодарил все страны, оказавшие помощь в поиске субмарины, отметил, что для Аргентины «это были очень трудные 366 дней», передает ТАСС.

«Их самопожертвование, их самоотдача ради родины должны вдохновлять нас всех, они бесценный пример для многих аргентинцев», – сказал Макри.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить все обстоятельства гибели субмарины, «чтобы отдать дань памяти и уважения героям и их родным».

«Теперь начинается этап серьезного расследования с целью узнать всю правду, которую мы обязались найти с первого дня поисков», – сказал Макри.

Между тем, министр обороны Аргентины Оскар Агуад признал, что ВМС Аргентины не располагают техническими возможностями для того, чтобы поднять затонувшую подводную лодку с морского дна.

«У нас нет телеуправляемых подводных аппаратов, чтобы опуститься на такую глубину для проверки морского дна, у нас также нет техники, необходимой для поднятия судна с такими характеристиками», – сказал Агуад.

Капитан Энрике Бальби, который ранее занимал пост официального представителя ВМС Аргентины, рассказал, что субмарину нашли на расстоянии 500 километров от берега, обломки лодки разбросаны в радиусе 100 метров от корпуса, однако сам защитный корпус не разломан на части, хоть и деформирован, передает РИА «Новости».

По его словам, это с большой долей вероятности означает, что направленный внутрь субмарины взрыв мог произойти, когда подлодка находилась вблизи от морского дна, предположительно, через два часа после ее последнего выхода на связь 15 ноября 2017 года.

Накануне ВМС Аргентины объявили об обнаружении пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

Напомним, в ВМС Аргентины решили, что причиной взрыва на пропавшей в ноябре прошлого года субмарине, предположительно, стала высокая концентрация водорода. При этом обстоятельства пропажи подлодки оказались засекречены. Позднее в гибели аргентинской подлодки был найден британский след.