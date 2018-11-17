Пропавшая аргентинская подлодка обнаружена

Американская компания Ocean Infinity обнаружила исчезнувшую в ноябре прошлого года подводную лодку ВМС Аргентины «Сан-Хуан», сообщили ВМС республики.

В Министерстве обороны и ВМС Аргентины сообщили, что затонувшая субмарина обнаружена на глубине 800 метров при помощи подводного телеуправляемого аппарата, передает ТАСС.

Ранее компания Ocean Infinity зафиксировала в зоне поиска крупный объект, совпадающий по размеру с субмариной.

Напомним, 1 декабря минувшего года Аргентина объявила о прекращении операции по спасению пропавшей подлодки, признав экипаж субмарины погибшим.

В ВМС Аргентины решили, что причиной взрыва на пропавшей подводной лодке «Сан-Хуан», предположительно, стала высокая концентрация водорода. При этом обстоятельства пропажи субмарины оказались засекречены. Позднее в гибели аргентинской подлодки был айден британский след.