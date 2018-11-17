Путин побывал в монастыре в Печорах

Президент России Владимир Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, Путин посетил Печоры, он посетил монастырь вместе с владыкой Тихоном [епископ Русской Православной церкви, митрополит Псковский и Порховский]», – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, видео о поездке президента появится в воскресенье.

В пятницу Владимир Путин заехал в аптеку в Пушкине после совещания по проблемам с лекарственным обеспечением.