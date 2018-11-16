Путин неожиданно посетил аптеку в Петербурге

Президент России Владимир Путин заехал в аптеку в Пушкине после совещания по проблемам с лекарственным обеспечением; глава государства пояснил, что хотел лично удостовериться в наличии необходимых лекарств по доступным ценам.

Президент заехал в аптеку вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и врио губернатора Петербурга Александра Беглова, передает РИА «Новости».

«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», – сказал Путин обслуживающему покупательницу дежурному провизору. Глава государства попросил позвать заведующего аптекой.

Заведующая Ольга Новикова сказала, что проводится постоянный мониторинг наличия препаратов, включенных в перечень жизненно важных и необходимых лекарств. Благодаря этому они всегда есть на прилавке.

Президент спросил Новикову, на что нужно обратить внимание врио губернатора Беглову. Заведующая сказала, что из-за запрета на большую вывеску потенциальные покупатели не всегда находят торговую точку.

«А мы здесь остановились, потому что увидели вывеску», – сказал Путин. Беглов ответил, что разберется в ситуации.

После выхода из аптеки президента встретили местные жители, заметившие кортеж главы государства. Молодой человек, обращаясь к главе государства, пошутил: «Мы думали, вы приболели». Президент ответил, что не болеет и пожелал здоровья всем собравшимся.

Разговор с посетителем описал специальный корреспондент «Комсомольской правды», журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин после совещания по лекарствам заехал в питерскую аптеку - посмотреть на ассортимент.

Один из посетителей: Мы думали, вы приболели!

Путин: Слава богу, нет! pic.twitter.com/AQCOtcBbda — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 ноября 2018 г.

Также Путин расспросил граждан, устраивает ли их ассортимент лекарств и цены, на что люди ответили, что аптека хорошая.