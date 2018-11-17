Число пострадавших в акциях протеста во Франции перевалило за сотню

Во Франции в ходе акций протеста против повышения цен на бензин пострадали 106 человек, сообщил главы МВД страны Кристоф Кастанер.

«На 15.00 (17.00 мск) предварительный итог – по результатам на местах, объединенных на национальном уровне, таков: примерно 244 тыс. протестующих, один человек погиб, 106 раненых, из них пять получили тяжелые травмы», – цитирует РИА «Новости» заявление Кастанера.

Он отметил, что полицейские задержали 52 человека, 38 из них помещены под стражу.

В Париже акция протеста продолжается: около 1,2 тыс. человек собрались недалеко от Елисейского дворца, резиденции французского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу около 50 тыс. протестующих в желтых жилетах вышли на улицы по всей стране, протестуя против подорожания автомобильного топлива. Один из участников акции протеста погиб.